شكرا لقرائتكم خبر عن حصة لأحفاد فريد خميس فى النساجون الشرقيون للسجاد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
ويمتلك عمرو ومحمد أبناء محمود شقيق فريد خميس عدد 8.5 مليون سهم، 8.3 مليون سهم، على التوالي، فيما يملك الأحفاد حصصًا مقسمة بين عمر وملك راجي المهدي أولاد ياسمين الابنة الكبرى لفريد خميس عدد 1.029 مليون سهم، ومليون سهم، على التوالي، وأسامة باسل الباز ابن فريدة، ويملك عدد 650 ألف سهم، وهو حفيد مستشار الرئيس الراحل أسامة الباز، بإجمالي قيمة للأحفاد تجاوزت 42 مليون جنيه.
وفي ديسمبر من العام الماضي، نقلت ياسمين وفريدة خميس حصتهما في شركة النساجون الشرقيون للسجاد إلى صندوق FYK limited بإجمالي 163.7 مليون سهم، بنسبة ملكية بلغت 24.61%، بقيمة 1.4 مليار جنيه.
وبعدها بثلاث شهور عاد شقيقهما الأصغر محمد من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر، وقبل وصوله اتجه للمملكة العربية السعودية لأداء العمرة مع أحد قيادات شركته المقربين منه، ثم عاد إلى مصر واتجه لقبر والده بمدينة بدر، قبل أن يتجه لمقر شركة النساجون الشرقيون الرئيسي بمنطقة شيراتون، ليبدأ إعادة هيكلة شركة النساجون الشرقيون للتنمية العمرانية.