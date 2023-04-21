بشرى سارة من وزير التموين خلال ‏إجازة عيد الفطر المبارك

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، عن فتح المجمعات الاستهلاكية خلال ‏إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد المصيلحي، أنه سيتم فتح 30% من مخازن الجملة لتوفير احتياجات منافذ الصرف من السلع التموينيه إضافة إلى فتح منافذ التجزئة التابعه لشركتى الجملة العامة والمصرية إضافة إلى فتح مصنع تعبئه السكر بالسادس من أكتوبر خلال عيد الفطر المبارك.

وأضاف الوزير أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية كالزيت والأرز والسكر إضافة إلى البقوليات والكحك والبسكويت والأسماك المملحة بالمنافذ المميكنة والتجزئة لتلبية احتياجات المواطنين منها خلال عيد الفطر المبارك، لافتا الى أنه يتابع يوميا ‏الموقف من ضخ السلع والموقف السلعى بصفة عامة وكذلك توافر ‏الوقود وأسطوانات الغاز.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى معاون الوزير أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏لمتابعة ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التجزئة التابعة لشركتى الجملة العامة والمصرية، أيضا توافر الوقود والمرور على مستودعات الغاز ‏للتأكد من الالتزام ببيع الأسطوانات بالأسعار التى حددتها الدولة.