شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. 45 مليار جنيه لشراء القمح من المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 21-4-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تخصيص 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام، اعتبارًا من أول أبريل الحالي، إلى منتصف أغسطس المقبل، ارتفاع الصادرات السلعية المصرية إلى السوق الألماني لتصل إلى 1.1 مليار يورو خلال عام 2022 بنسبة نمو 30.8%.



المالية: 45 مليار جنيه لشراء القمح من المزارعين بعد زيادة الإردب لـ1500 جنيهكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تخصيص 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام، اعتبارًا من أول أبريل الحالي، إلى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، تكلفة إضافية لزيادة سعر الأردب بنسبة 74%، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية؛ على نحو يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإرساء دعائم الأمن الغذائي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، خاصة في ظل ما يعانيه العالم من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار الغذاء، وغيرها من السلع والخدمات. المالية: 45 مليار جنيه لشراء القمح من المزارعين بعد زيادة الإردب لـ1500 جنيهكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تخصيص 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام، اعتبارًا من أول أبريل الحالي، إلى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، تكلفة إضافية لزيادة سعر الأردب بنسبة 74%، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية؛ على نحو يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإرساء دعائم الأمن الغذائي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، خاصة في ظل ما يعانيه العالم من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار الغذاء، وغيرها من السلع والخدمات.

أضاف "معيط"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومي للقمح المحلى، انطلاقًا من حرصها على سرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين بالزيادة الجديدة لقيمة أردب القمح المحلي من 865 جنيهًا إلى 1500 جنيه تشمل حافز التوريد والنقل؛ على نحو يُحقق عائدًا اقتصاديًا لهم، ويُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، من خلال إتاحة الدفعات المُقدمة لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري، تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى.

الصادرات المصرية لألمانيا تكسر حاجز المليار يورو لأول مرة في التاريخأعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عن ارتفاع الصادرات السلعية المصرية إلى السوق الألماني لتصل إلى 1.1 مليار يورو خلال عام 2022 مقارنةً بنحو 841 مليون يورو خلال عام 2021 بنسبة نمو 30.8%، وذلك للمرة الأولى في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين التي تكسر فيها الصادرات المصرية حاجز المليار يورو. الصادرات المصرية لألمانيا تكسر حاجز المليار يورو لأول مرة في التاريخأعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عن ارتفاع الصادرات السلعية المصرية إلى السوق الألماني لتصل إلى 1.1 مليار يورو خلال عام 2022 مقارنةً بنحو 841 مليون يورو خلال عام 2021 بنسبة نمو 30.8%، وذلك للمرة الأولى في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين التي تكسر فيها الصادرات المصرية حاجز المليار يورو.

وقال وزير التجارة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا شهد ارتفاعًا ملموسًا خلال عام 2022 بنسبة 7.8%، لتصل إلى 5.5 مليار يورو مقارنة بحوالي 5.1 مليار يورو في 2021.