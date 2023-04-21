شكرا لقرائتكم خبر عن رجال أعمال يتبعون نصيحة "لا تضع البيض فى سلة واحدة".. اقرأ التافصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتبع كبار رجال الأعمال نصيحة "لا تضع البيض في سلة واحدة" عبر توزيع استثماراتهم على قطاعات مختلفة لتحقيق أعلى عائد على هذه الاستثمارات، وتجنب الخسائر من تركزها في قطاع بعينه، في الوقت نفسه عزز رجال أعمال حصصهم في شركات تمتلك أصول ضخمة للحفاظ على قيمة أموالهم بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ووصول التضخم لمستويات مرتفعة.



صادق السويدى صادق السويديتركزت استثمارات عائلة السويدي لسنوات في قطاع تصنيع الكابلات الكهربائية، وأضافت إليها إنشاء محطات الكهرباء والمحولات، وفي قطاع المقاولات من خلال شركة رواد الهندسة الحديثة، وفي الفترة الماضية توسعت أنشطة العائلة، إذ اتجه رجل الأعمال أحمد أحمد السويدي إلى الاستثمار في التعليم العالي. صادق السويديتركزت استثمارات عائلة السويدي لسنوات في قطاع تصنيع الكابلات الكهربائية، وأضافت إليها إنشاء محطات الكهرباء والمحولات، وفي قطاع المقاولات من خلال شركة رواد الهندسة الحديثة، وفي الفترة الماضية توسعت أنشطة العائلة، إذ اتجه رجل الأعمال أحمد أحمد السويدي إلى الاستثمار في التعليم العالي.

فيما اتجه شقيقه الأكبر صادق أحمد صادق السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، إلى زيادة حصته بشركتي العربية للأسمنت، وسبيد ميديكال، إلى 12.35%، و5.788%، على التوالي، فيما قلص حصته في شركة القلعة القابضة للاستثمارات المالية لأقل من 5%.



الجارحي الجارحي اتجه رجل الأعمال جمال الجارحي منذ عامين إلى شراء حصة في شركة منافسه أحمد عز، وذلك عقب رفض طلبه بالحصول على رخصة إنشاء مصنع لإنتاج البليت، وزاد "الجارحي" حصته في شركة حديد عز من 5.63% إلى 5.67%، واشترى لأول مرة حصة بشركة العز للسيراميك والبورسلين "سيراميك الجوهرة"-وهي إحدى كبرى شركات السيراميك في مصر- بلغت 2.7 مليون سهم تعادل 5.040%.

بخلاف ذلك، يمتلك رجل الأعمال جمال الجارحي حصة تصل إلى 93.2% في شركة الوطنية للصلب-عتاقة، ويديرها بمساعدة ابنه محمد.

خالد عبد اللهرفع رجل الأعمال خالد عبد الله الملك لمجموعة بيت الخبرة القابضة، حصته وأبنائه بـ8 شركات مقيدة بالبورصة تنوعت نشاطها بين الاستثمار في تصنيع الأدوية، والسياحة، والتأمين، والصناعات الغذائية، إذ عزز حصته في شركات المصرية للمنتجعات السياحية إلى 18.3%، ومصر للفنادق إلى 25.195%، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية إلى 10.30%، والنيل لأدوية والصناعات الكيماوية إلى 6.177%، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية إلى 20.07%، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) إلى 26.45%، والعربية لحليج الأقطان إلى 5.64%، والمهندس للتأمين إلى 21.76%. خالد عبد اللهرفع رجل الأعمال خالد عبد الله الملك لمجموعة بيت الخبرة القابضة، حصته وأبنائه بـ8 شركات مقيدة بالبورصة تنوعت نشاطها بين الاستثمار في تصنيع الأدوية، والسياحة، والتأمين، والصناعات الغذائية، إذ عزز حصته في شركات المصرية للمنتجعات السياحية إلى 18.3%، ومصر للفنادق إلى 25.195%، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية إلى 10.30%، والنيل لأدوية والصناعات الكيماوية إلى 6.177%، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية إلى 20.07%، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) إلى 26.45%، والعربية لحليج الأقطان إلى 5.64%، والمهندس للتأمين إلى 21.76%.

البنوك

وبالنسبة للقطاع المصرفي، شهد تغييرًا في هيكل مساهمين 3 بنوك، وهم: مصرف أبو ظبي الإسلامي حيث تخارج بنك الاستثمار القومي نهائيًا من المصرف وباع حصته البالغة 10%، ورفعت شركة مصر لتأمينات الحياة حصتها في بنك البركة مصر من 5.25% إلى 7.27%، ورفع رجل الأعمال شريف عدلي كيرلس بولس حصته في البنك المصري لتنمية الصادرات من 35.6 مليون سهم تعادل 6.75% إلى 41.6 مليون سهم تعادل 7.43%.

فيما رفع بنك مصر حصته في شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية إلى 92.045%، وعزز البنك الأهلي حصته في 10 شركات مقيدة وهم: الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ومصر للأسمنت-قنا، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والعز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك.

وتفصح الشركات المقيدة بالبورصة دوريًا، وفقًا للمادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، عما يملكه كل مساهم وأطرافه المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها.