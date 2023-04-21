شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 13 قطاعا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الشحن" بنسبة 4.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع 13 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 4.9%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.7%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3%، وصعد قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.9%، وقفز قطاعا الخدمات التعليمية، والعقارات بنسبة 2.6%، 2.3%، على التوالي.

كما ارتفعت قطاعات السياحة والترفيه، والرعاية الصحية والأدوية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.8%، 1.6%، 1.4%، 1.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.6%، 0.5%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، والبنوك، ومواد البناء بنسبة 4.9%، 2.7%، 0.4%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 17516.04 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2991.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 4549.74 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 20933.88 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3491.39 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 7.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.122 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.7%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 692.5 مليار جنيه إلى 692.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.01%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 207.2 مليار جنيه إلى 213.7 مليار جنيه بنسبة نمو 3.1%.