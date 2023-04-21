شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 81.06 دولار لبرنت.. و77.32 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، 81.06 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 77.32 دولار.

وقال سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية يورى سينتيورين، إن العقوبات الغربية ضد روسيا تؤثر على سوق النفط.

وأضاف سينتيورين - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنه من الضروري وضع حزمة من الحلول غير المسيسة؛ لمواجهة أزمة الطاقة وتحقيق الاستقرار فيها، مشيرا إلى أن محاولات تحديد سقف سعري لها أثر هدام على كل من سوق النفط والغاز.

وتابع: "نحن نتحدث عن خروج عن القانون الدولى ومعايير منظمة التجارة العالمية، وانتهاك متعمد لمصالح واستخدام الطاقة كأداة للتأثير الجيوسياسى".

وأردف: "فى الوضع الحالي من الضروري وضع حزمة من الحلول؛ لمواجهة الأزمة على وجه السرعة تستند إلى مهام عملية وتكون خارج السياسة"، مشيرا إلى أن الطاقة العالمية في حالة صعبة بسبب القرارات المسيسة غير المسؤولة، بما في ذلك تحديد سقف للأسعار، مؤكدا أن الوضع محفوف بخطر التحول إلى أزمة طاقة.

وشدد سينتيورين على أن التلاعب اللامتناهي حول سقف أسعار النفط يحمل طابعا هداما بشكل واضح، ويؤثر سلبا على مناخ الاستثمار في صناعة الطاقة، ويضر في النهاية بمصالح المستهلكين.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الرابع من عام 2022 ليصل إلى نحو 101.1 مليون برميل/يوم، أي بنسبة زيادة بلغت 1.6% مقارنة بمستويات الربع السابق، حيث ارتفع طلب باقي دول العالم بنسبة 3.9% ليصل إلى حوالي 54.9 مليون برميل يوم، بينما انخفض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 1% ليصل إلى نحو 46.2 مليون برميل/يوم وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية العالمية لمنظمة "أوابك ".

وأضف التقرير ،أنه يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من عام 2023 ليصل إلى نحو 101.3 مليون برميل يوميا ، حيث يتوقع ارتفاع طلب باقي دول العالم إلى حوالي 55.4 مليون برميل يوم، بينما يتوقع انخفاض طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى حوالي 45.9 مليون برميل يوميا .

وذكر التقرير ،ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهر فبراير 2023 بمقدار 108 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 9.059 مليون برميل يوميا، ويتوقع ارتفاعه خلال شهري مارس وأبريل 2023 ليصل إلى 9.214 مليون برميل يوميا .

وفي تطور آخر، انخفض عدد الحفارات العاملة بمقدار 6 حفارات خلال شهر فبراير 2023 ليبلغ عددها 693 حفارة.