الذهب يتراجع مع بداية تعاملات أول أيام العيد

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، مع بداية التعاملات، حيث هبط سعر الجرام 10 جنيهات في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكان سعر جرام الذهب قد قفز نحو 50 جنيها خلال تعاملات أمس الخميس، مسجلاً مستوى قياسي جديد، قبل أن يتراجع صباح اليوم.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1627 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2091 جنيه للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2440 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2789 جنيه للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 19520 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 2001 دولار بتعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.