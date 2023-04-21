في أول أيام العيد.. تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه

الشارقة - اميمة ياسر -

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بمصر، بالتزامن مع تعطيل العمل لليوم الثاني على التوالي بالبنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، على أن تستمر الإجازة حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023، طبقًا لقرار البنك المركزي.

ونشر موقع "القاهرة 24" سعر الدولار مقابل الجنيه داخل عدد من البنوك المصرية وفقًا لأحدث البيانات المعلنة لدي البنوك، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك كريدي أجريكول إلى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي عند 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الاستثمار العربي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.