شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آليات تعامل القابضة المعدنية مع شركاتها الخاسرة لتطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام اتخاذ نهجا جديدا فى محاولة لحل مشكلات شركاتها الخاسرة، بما يتوافق مع تطبيقات القانون رقم 185 لسنة 2020 ، ولا سيما بعد نجاح عدد من القوابض في التعامل مع هذا الملف تعرف على تفاصيل تعامل القابضة المعدنية مع شركات الخاسرة وضعيفة الربحية .

1 – تم تكليف مكاتب متخصصة بعمل دراسات جدوى لتلك الشركات لتحديد اليات التعامل معها.

2 – يتم ضخ استثمارات جديدة فى بعض تلك الشركات لتعويمها.

3 – دراسة دمج بعض الشركات فى بعضها البعض على غرار ما فعلته القابضة الكيماوية.

4 – فتح المجال للقطاع الخاص للشراكة فى بعض الشركات.

5 – من احدث الشركات التي سيشارك معها القطاع الخاص شركة النصر لصناعة المواسير الصلب.

6 – تم توقيع اتفاق مع تحالف مصرى - هندى فى مجال الصناعات المعدنية، وبمشاركة فنية إسبانية وصينية بهدف تطوير ولوازمها وزيادة رأسمال الشركة وإضافة خطوط إنتاج جديدة ورفع كفاءة الخطوط الحالية.

7 – تسعى وزارة قطاع الاعمال إلى الشراكة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.