شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط الربع الأول 2023 لـ101.3 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير التقديرات إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الرابع من عام 2022 ليصل إلى نحو 101.1 مليون برميل/يوم، أي بنسبة زيادة بلغت 1.6% مقارنة بمستويات الربع السابق، حيث ارتفع طلب باقي دول العالم بنسبة 3.9% ليصل إلى حوالي 54.9 مليون برميل يوم، بينما انخفض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 1% ليصل إلى نحو 46.2 مليون برميل/يوم وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية العالمية لمنظمة "أوابك ".

وأضف التقرير ،أنه يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من عام 2023 ليصل إلى نحو 101.3 مليون برميل يوميا ، حيث يتوقع ارتفاع طلب باقي دول العالم إلى حوالي 55.4 مليون برميل يوم، بينما يتوقع انخفاض طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى حوالي 45.9 مليون برميل يوميا .

وذكر التقرير ،ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهر فبراير 2023 بمقدار 108 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 9.059 مليون برميل يوميا، ويتوقع ارتفاعه خلال شهري مارس وأبريل 2023 ليصل إلى 9.214 مليون برميل يوميا .

وفي تطور أخر، انخفض عدد الحفارات العاملة بمقدار 6 حفارات خلال شهر فبراير 2023 ليبلغ عددها 693 حفارة.