شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 60 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ضمن مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهمت مبادرة "حياة كريمة" فى الارتقاء بجودة خدمات الاسكان بالريف المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في كافة القطاعات.

وأكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الإسكان يحظى بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التى يتم تنفيذها فى إطار المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" حيث يتم حالياً تنفيذ مشروعات صرف صحى متكامل وتركيب وصلات صرف صحى منزلية لعدد 1477 تجمع ريفى، إنشاء وتطوير 174 محطة معالجة صرف صحى (ثنائية وثلاثية) لإضافة طاقة قدرها 206 ألف م3/يوم.

وفيما يخص قطاع مياه الشرب جارى مد وتدعيم شبكات المياه وتركيب وصلات مياه الشرب المنزلية لعدد 1477 قرية، إنشاء وتطوير 326 محطة مياه شرب لخدمة أهالى 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن، وخلال العام المالي 21/2022 (فقط) تم صرف ما يزيد عن 60 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى تقرير لها عن ارتفاع تكلفة مشروعات حياة كريمة من 600 مليار جنيه إلى ما يقرب من تريليون جنيه، موضحا أن ميادة حياة كريمة تعد أكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم، سواء من حيث نطاق الأثر الذى يمتد إلى 60% من سكان الجمهورية، وحجم المشروعات التى يتم تنفيذها.

وأشار التقرير إلى أن الدولة المصرية تستهدف الانتهاء من تطوير كافة قرى الريف المصرى البالغ عددها 4600 قرية تضم 58 مليون نسمة بحلول عام 2025 بدلًا من 2030 مما سيسهم فى اختصار 5 سنوات من عمر التنمية، وتحقيق واحدا من أهم أهدافها وهو القضاء على الفقر.

وأوضح التقرير أن خفض معدلات الفقر أحد أهم أهداف مبادرة حياة كريمة، والتى ركزت على أفقر 375 قرية خلال مرحلتها التمهيدية عام 2019، والتى نجحت خلال عامين فى تقليل معدلات الفقر بين سكان قرى المرحلة التمهيدية بنسبة 11% فى المتوسط.

وأوضح التقرير ان وزارة التخطيط قد خصصت 200 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى منتصف العام الماضى على مستوى 1500 قرية فى 52 مركز، حيث تم توجيه 30% من المخصصات لصالح المشروعات الخضراء، وتحسين البيئة وفى مقدمتها مشروعات مياة الشرب والصرف الصحى، الرى والزراعة، النقل والطاقة، ويعد مشروع تبطين الترع واحدا من المشروعات ذات العائد الاقتصادى والبيئى التى تنفذها الدولة ضمن مشروعات حياة كريمة على مستوى القرى المصرية.