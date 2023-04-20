شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة المطاعم السياحية: تيسير إجراءات الحصول على التأشيرة فى صالح قطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالقرارات والتسهيلات التى أعلنتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الخارجية والداخلية الخاصة بمنح التأشيرات السياحية اعتبارا من أبريل الجارى بهدف جذب مزيد من الحركة السياحية للبلاد.

وقال عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية فى بيان صحفى، إن حزمة التسهيلات التى أقرتها الحكومة المصرية فى إجراءات الدخول للعديد من الجنسيات تصب فى صالح السياحة المصرية، وتدفع بالمزيد من الحركة الوافدة لمصر.

وأضاف المصرى، أن التسهيلات والتى تندرج تحت التأشيرة السياحية، ستكون أحد الأدوات التى تحقق تطلعات واستراتيجيات الدولة المصرية بالوصول لخطة جذب 30 مليون سائح فى 2028، والوصول إلى نسبة نمو من 25% إلى 30% سنويا، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن تقفز بالأرقام السياحة إلى ما يتخطى ذلك الرقم، عبر هذه الحزمة لدخول السائحين إلى مصر بواسطة منصة E-Visa التأشيرة السياحية الإلكترونية.

وأشاد رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بالدور الكبير الذى قام به أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الذى نقل نبض ومطالب وآمال القطاع السياحى إلى مجلس الوزراء، واستجابة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وإقرار هذه التسهيلات وبدء تنفيذها اعتباراً من 15 أبريل الجارى، مؤكداً على أن هناك جهوداً ضخمة تُبذل وتكاتف بين جهات الدولة من أجل النهوض بصناعة السياحة فى مصر فى مقدمتها التسهيلات والتيسيرات للحصول على التأشيرة الإلكترونية لدخول مصر.

وأوضح عادل المصرى، أن الغرفة قد قامت بمخاطبة أعضائها عبر منشور دورى وإخطارهم بالتسهيلات والتيسيرات الجديدة للاطلاع عليها، وذلك فى إطار إحاطتهم بما تًجرى من تطور فى الشأن السياحى، واستثماراتها بما يتفق مع طبيعة عملها.

وكان أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قد أعلن إقرار مجلس الوزراء لحزمة من التسهيلات الخاصة بمنح التأشيرات السياحية اعتباراً من أبريل الجاري بهدف جذب مزيد من الحركة السياحية للبلاد.

وتضمنت التيسيرات الموافقة على السماح للسائحين الصينيين بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية Visa upon arrival،وكذلك السماح للسائحين الهنود من حاملي الإقامة بدول مجلس التعاون الخليجي بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية، بالإضافة إلى التسهيل الممنوح لحاملي تأشيرة دخول سارية ومستخدمة من قبل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومنطقة الشنجن وكندا ونيوزيلاندا واليابان وأستراليا، إلى جانب السماح للسائحين الجزائريين والمغاربة الوافدين في أفواج سياحية بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية، والسماح للسائحين الإيرانيين الوافدين مباشرة إلى جنوب سيناء بالحصول على تأشيرة اضطرارية بكفالة الشركات السياحية.

والسماح باستقدام أفواج سياحية إسرائيلية إلى الغردقة بكفالة الشركات السياحية، فضلاً عن السماح للسائحين العراقيين بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية في المنافذ والمطارات المصرية شريطة حملهم تأشيرة دخول سارية ومستخدمة من قبل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومنطقة الشنجن وكندا ونيوزيلاندا واليابان وأستراليا.

وكذلك السماح للفئات العمرية الأقل من 16 عاما وفوق 60 عاما بالحصول على التأشيرة الإليكترونية من خلال منصة E-Visa، والموافقة على استمرار العمل بالتسهيلات التي سبق منحها في أبريل 2022 وذلك في ضوء النتائج الإيجابية التى انعكست على زيادة الحركة السياحية بناء على تطبيقها.

كما جارى الانتهاء من التنسيق مع الجهات المعنية للإعلان عن تاريخ بدء تفعيل تطبيق التأشيرة متعددة الدخول لمدة 5 سنوات.