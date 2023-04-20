شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس فى مصر تسجل 2440 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب والسبائك الذهب اليوم الخميس، حيث سجلت أسعار المعدن النفيس مستويات عالية وذلك مع الطلب المرتفع على الذهب في تداولات الخميس وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2440 جنيها وسط تغيرات لحظية في الأسعار

أسعار الذهب اليوم:عيار 21 يسجل 2440 جنيها.

عيار 18 يسجل 2091 جنيها.

عيار 24 يسجل 2790 جنيها.

الجنيه الذهب 19520 جنيها.

أونصة الذهب 1995 دولارا.

سجلت أسعار السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6975 جنيها للجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 13950 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 27900 جنيها، وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 55800 جنيها وبلغ سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 86769 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة كما تعتبر الأسعار المسجلة في السوق الآن هي الأعلى في تاريخ تسعير الذهب.

أسعار السبائك الذهب اليوم الخميس في مصر





أسعار الذهب عالمياًويستمر التذبذب في السيطرة على تحركات أسواق الذهب العالمية للجلسة الرابعة على التوالي وذلك في ظل غياب البيانات الاقتصادية الهامة إلى جانب تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي التي اعادت التركيز على معدلات التضخم وعلى أهمية استمرار الفيدرالي في محاربتها الأمر الذي قلل من فرص مكاسب الذهب وفق جولد بيليون.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس بشكل طفيف بنسبة 0.5% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2003.81 دولار للأونصة، وذلك بعد أن شهد تراجع يوم أمس ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 1969.16 دولار للأونصة قبل أن يقلص مكاسبه ويغلق عند المستوى 1994.58 دولار للبرميل.

يوم أمس تراجعت أسعار الذهب وكسرت مستوى الدعم 1980 دولار للأونصة لتسجل أدنى مستوياتها في أسبوعين، وهو ما شجع المشاركين في الأسواق على عودة الشراء مستغلين تراجع الأسعار ليقلص الذهب من خسائره ولكن أغلق تحت المستوى 2000 دولار للأونصة.

المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة هو محور التداولات هذا الأسبوع في ظل غياب البيانات الاقتصادية الهامة التي كانت تدعم الذهب خلال الأسابيع الماضية، لتتحرك الأسواق في الفترة الحالية وفقاً لمعتقداتها إلى جانب تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي التي أعادت فرص رفع الفائدة إلى الأضواء مجدداً.

أما عن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية فقد تراجع اليوم بنسبة 0.2% وذلك بعد أن ارتفع المؤشر يوم أمس وسجل أعلى مستوى هذا الأسبوع ولكنه قلص مكاسبه عند الإغلاق.