شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الخميس 20-4-2023، مسجلاً فى البنك الأهلى المصرى سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.85 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع.

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر لمدة 6 أيام اعتباراً من يوم الخميس 20 أبريل 2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023. وذكر البنك المركزي في بيان له أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الأربعاء 26 أبريل 2023.

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وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى7.80 جنيه للشراء.

8.43 جنيه للبيع.





سعر الريال القطرى فى بنك مصر8.31 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.





سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية7.85 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.





سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي7.89 جنيه للشراء.

8.50 جنيه للبيع.





سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى7.88 جنيه للشراء.

8.50 جنيه للبيع.