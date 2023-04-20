شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للصناعات الكيماوية ينظم برنامج تدريبي لمواجهة تحديات الشركات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبو المكارم انه في إطار التعاون المشترك بين المجلس ومبادرة رواد النيل (مركز التميز للتصدير) وبرعاية بنك القاهرة تم تصميم برنامج تدريبي مدعوم بالكامل (مجانا) لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة التابعة لقطاع الكيماويات بمصر وتندرج تحت أي شعبة من الشعب التالية (الفحم حجري ومواد قارية وشموع معدنية والكيماويات غير العضوية والكيماويات العضوية ومنتجات الأسمدة والأحبار والدهانات والمنظفات والمواد اللاصقة و خامات الأفلام والكيماويات متنوعة ومنتجات اللدائن البلاستيك والمطاط والمنتجات الورقية والكرتون والمنتجات الزجاجية والخلايا الجافة والبطاريات)

قال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس ان البرنامج صمم لتعزيز التحول والتواجد الرقمي للشركات بالإضافة الى تحسين الجودة وتطوير المنتجات وذلك من خلال عدة مراحل أساسية.

ياتي علي رأسها تقييم المنتجات من حيث الجودة والدقة يليها تحليل الفجوات والأسواق التصديرية من حيث تحديد الأسواق التصديرية المناسبة ومتطلباتها عن طريق بعض خبراء التصدير.

وتاتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة تحديد الأسواق المحتملة من خلال تحديد 3 ل 5 أسواق تصديرية محتملة لكل شركة. وتتمثل المرحلة الرابعة والاخيرة في مرحلة تأهيل المنتجات حيث ستمر منتجات الشركة بعدة مراحل للتطوير مثل: تطوير التصميم، تحسين المواصفات والجودة، إعادة تسعير المنتج.

التسويق والجاهزية للتصدير" تأسيس قسم تصدير": سيتم مساعدة الشركة في تأسيس قسم تصديري للقيام بكل الأنشطة المتعلقة بالتصدير مثل: التسويق الرقمي، تحديد الأسواق التصديرية، التجارة الإلكترونية، وخدمات ما بعد البيع وسيتم تنفيذ ذلك القسم وتطويره من خلال التدريبات المختلفة

اوضح مجيد انه يمكن للشركات التقدم للبرنامج في حالة استيفائها للشروط التالية(شركة صغيرة – متوسطة – متناهية الصغر وفقا لتعريف البنك المركزي المصري والا يقل عملها في السوق عن ٣ سنوات وان تكون تابعة لاحد القطاعات المذكوره سابقا فضلا عن كونها شركة ذات أصول مصرية