شكرا لقرائتكم خبر أرامكو تعرض 3 شحنات من مصفاة جازان في مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أرامكو السعودية إمداداتها من زيت غاز التفريغ المطروحة للتصدير من مصفاة جازان في مايو إلى 3 شحنات، بحسب متعاملين وبيانات الشحن، في علامة على أن المصفاة لم تصل بعد لطاقتها الإنتاجية الكاملة.

ويستخدم زيت غاز التفريغ، وهو رواسب زيتية متبقية من عملية تقطير البترول، كمادة لقيم للمصافي لإنتاج الديزل.

ووفقا لـ «رويترز» كان من المتوقع أن ترفع مصفاة جازان، وهي أحدث مصافي أرامكو، إنتاجها من الديزل الذي يحتوي على عشرة أجزاء في المليون من الكبريت وتخفض صادراتها من زيت غاز التفريغ خلال الربع الحالي عندما تصل لطاقتها الكاملة.

لكن بيانات قطاع الشحن أظهرت أن أرامكو عرضت في الآونة الأخيرة ثلاث شحنات حجم كل منها 525 ألف برميل من زيت غاز التفريغ للتحميل من مصفاة جازان في مايو، وذلك ارتفاعا من شحنتين فحسب في أبريل.

ومن المرجح تحميل الشحنات بين الأول والثالث من مايو وفي الفترة من 11 إلى 13 مايو و21 إلى 23 مايو. وعادة ما تطرح أرامكو ما يصل إلى شحنتين من زيت غاز التفريغ في كل شهر، بحسب مصادر بالقطاع وبيانات العطاءات السابقة.

وتعد مصفاة جازان، التي تبلغ سعتها الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا، جزءا حيويا من المشروع. إذ صممت هذه المصفاة التحويلية الكاملة لإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات عندما تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، تشمل: البنزين والديزل ذي المحتوى الكبريتي فائق الانخفاض، ومادتي البنزين والبارازلين.

كما ستوفّر أيضا اللقيم لمحطة الكهرباء العاملة بتقنيتي التغويز والدورة المركبة المتكاملة والتي تنتج الطاقة الكهربائية والغازات الصناعية.

ويقع مجمع جازان للتكرير والبتروكيميائيات المتكامل، في قلب مشروع مدينة جازان الاقتصادية.

وجاء المشروع ثمرة لاستثمار بقيمة 21 مليار دولار، ويتوقع عند تشغيل المشروع أن يعمل على إنتاج منتجات عالية القيمة، وطاقة كهربائية مستدامة.

شحنات أرامكو من زيت غاز التفريغ:







عرضت في مايو 3 شحنات



عادة تطرح شحنتين كل شهر



حجم كل شحنة 525 ألف برميل



التحميل من مصفاة جازان



تحميل الشحنات بين:



1 - 3 مايو / 11 إلى 13 مايو / 21 إلى 23 مايو

زيت غاز التفريغ: