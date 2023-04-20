شكرا لقرائتكم خبر 640 شكوى على الناقلات الجوية في المملكة خلال مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي الشكاوى التي رفعت من المسافرين على الناقلات الجوية في المملكة خلال مارس الماضي 640 شكوى، بحسب مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة العامة للطيران المدني.

ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية جاءت أقل شركات الطيران شكاوى بواقع 11 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر مارس وصلت إلى 98%، بينما حل طيران ناس ثانيا بواقع 20 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 98%، وجاء ثالثا طيران أديل، حيث وصل عدد الشكاوى إلى 35 شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 93%، فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولا لشهر مارس عن خدمات الأمتعة أولا، ثم التذاكر، ثم الرحلات.

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر مارس الماضي، أشار إلى حصول مطار الملك فهد الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر خلال شهر مارس، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويا، وبواقع 9 شكاوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 82%، كما حصل مطار الطائف الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويا بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 75%، وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار رفحاء هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وبينت أن إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة)، يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلا عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.

وذكرت الهيئة أنها وفرت قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطار عن طريق قنوات الاتصال التالية: مركز الاتصال الموحد (8001168888)، وخدمة (واتس اب) عبر الرقم 0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الالكتروني، والموقع الالكتروني، حيث تتلقى الهيئة الشكاوى عبر تلك القنوات التي تنوعت ما بين إصدار بطاقات الصعود، وتعامل الموظفين وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والحركة المحدودة، وغيرها.

ودعما من الهيئة العامة للطيران المدني لشركاء النجاح لديها من المطارات؛ أعدت الهيئة كتيبا يتضمن إرشادات لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات، وتعميمه على مشغلي المطارات، إذ يحدد الضوابط واتفاقيات مستوى الخدمة التي يجب الالتزام بها لجميع أنواع الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب تدريب موظفي شركات الطيران الوطنية وشركات الخدمات الأرضية ممن لهم علاقة مباشرة بالمسافرين على الالتزام باللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وذلك عن طريق ورش عمل تقام لهم من حين لآخر.

مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي مارس 2023:







الخطوط السعودية 11 شكوى لكل 100 ألف مسافر، نسبة معالجة للشكوى 98%.



طيران ناس 20 شكوى لكل 100 ألف مسافر، نسبة معالجة للشكوى 98%.



طيران أديل 35 شكوى لكل 100 ألف مسافر، نسبة معالجة للشكوى 93%.



الشكاوى الأكثر تداولا: