شكرا لقرائتكم خبر 54 % من ركاب «السعودية» في الربع الأول دوليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت الخطوط السعودية زيادة في أعداد الضيوف المنقولين على شبكة رحلاتها مقدارها 35% خلال الربع الأول 2023، قياسا بذات الفترة من العام الماضي.

وأظهر تقرير الأداء التشغيلي للربع الأول من العام 2023، أن أكثر من نصف الركاب المنقولين في الربع الأول (54.2% ) كان لركاب دوليين، حيث تم نقل حوالي 7 ملايين راكب، من بينهم 3.8 ملايين راكبا دوليا بزيادة كبيرة بلغت 94%، في الوقت الذي نقلت فيه 3.2 ملايين راكب داخليا.

وحلقت طائرات «السعودية» خلال الربع الأول في أجواء أربع قارات حول العالم عبر أكثر من 42 ألف رحلة بزيادة 5% كما تجاوزت ساعات الطيران 127,5 ألف ساعة طيران بزيادة 26%، وتفصيلا فقد تم تحقيق معدلات متنامية دوليا بتسجيل نمو قدره 40% حيث تم تشغيل أكثر من 18,3 ألف رحلة وسجلت ساعات الطيران نموا بمقدار 55,2% حيث بلغت 87,3 ألف ساعة طيران، إلى جانب تنفيذ 23,6 ألف رحلة داخليا بإجمالي 40,1 ألف ساعة طيران.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم الكشي أن المعدلات المتنامية التي تحققت خلال الربع الأول لعام 2023 جاءت وفق خطة تشغيلية تراعي توفير مزيد من الرحلات والسعة المقعدية مع الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة التشغيلية والمحافظة على معدل انضباط الرحلات، لينسجم ذلك مع ما يتم توفيره من خدمات تسهم في تعزيز تجربة السفر واستقطاب ولاء المزيد من الضيوف من مختلف أنحاء العالم ولعل أبرزها خدمة «تذكرتك تأشيرة» والتي تمكن الضيوف الزوار من الوصول للمملكة عبر ربط رقمي تكاملي لتأشيرة المرور (ترانزيت) بتذكرة الطيران وإصدارها بسهولة ويسر.

وأضاف «إن السعودية أسهمت بشبكة رحلاتها وخدماتها النوعية خلال الفترة الماضية من مواكبة ما تشهده المملكة من حراك تنموي شامل في جميع المجالات بما في ذلك نقل الزوار والسياح والمنظمين لحضور العديد من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات لتواصل بذلك استراتيجيتها الرامية لجلب العالم إلى المملكة علاوة على حرصها لنقل المزيد من ضيوف الرحمن المعتمرين، ويضاف إلى ذلك فيواصل أسطول طائراتها ربط أرجاء المملكة بشبكة رحلات منتظمة، لافتا النظر إلى المرحلة القادمة ستشهد تحديا جديدا بقرب الإعلان عن البدء بتنفيذ خطة موسمي الصيف والحج.

يذكر أن عمليات «السعودية» التشغيلية ستشهد نموا خلال الفترة القادمة، حيث ستتسلم قريبا أولى طائراتها من طراز أيرباص A 321 NX وسيتوالى انضمام المزيد من الطائرات الجديدة من هذا الطراز إلى جانب أيرباص A 321 XLR وكذلك اكتمال نصاب الطلبية السابقة من طراز بوينج B787 وسيبلغ إجمالي الطائرات الجديدة التي ستضاف إلى أسطولها بحلول عام 2026م 38 طائرة، ويضاف إلى ذلك ما تم الإعلان مؤخرا من صفقة مع شركة بوينج لزيادة 39 طائرة جديدة من طراز B787 مع خيار إضافة 10 طائرات أخرى.

ساعات الطيران

تشغيل 127,5 ألف ساعة طيران بزيادة 26%

87,3 ألف ساعة طيران دولية

40,1 ألف ساعة طيران محلية

أداء الخطوط السعودية في الربع الأول:

الركاب

نقل 7 ملايين راكب بزيادة 35%

3.8 ملايين راكب دولي

3.2 ملايين راكب داخلي

الرحلات

تنفيذ 42 ألف رحلة بزيادة 5%

18.3 ألف رحلة دولية

23.6 ألف رحلة داخلية