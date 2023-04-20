500 جنيه.. وسائل إعلام تكشف حقيقة إصدار عملة جديدة في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية حقيقة طرح عملة نقدية جديدة من فئة 500 جنيه، في أول أيام عيد الفطر المبارك.

ووفقا لقناة "روسيا اليوم"، نقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر مصرفية قولها إنه لم يتم طباعة أو إصدار عملة من فئة 500 جنيه في مصر من قبل البنك المركزي المصري، حيث تم تداولت مجموعة من الصور لعملة مطبوع عليها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت المصادر أن طباعة عملة فئة 500 جنيه يحتاج لدراسات مطولة لوضع القطاع المصرفي المصري وقبول السوق للعملة وأهميتها في ظل الوضع الاقتصادي للبلاد.

وأشارت المصادر إلى أنه لا يوجد داع حاليا لطرح عملة فئة 500 جنيه بعد طباعة نقود جديدة لعيد الفطر المبارك من كل الفئات النقدية.

ولفتت إلى أنه لم يتم أيضا إصدار عملة فئة 20 جنيها من مادة البوليمر التي سبق أن تم الإعلان عنها منذ نحو عامين، وتم الاكتفاء بطباعة العشرة جنيهات البلاستيكية البوليمر في مطبعة البنك المركزي المصري الجديدة في العاصمة الإدارية.