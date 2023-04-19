شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تحديث الصناعة يبحث مع غرفة الأخشاب خطط تطوير القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار التعاون بين مركز تحديث الصناعة وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، عقدت المدير التنفيذي للمركز دعاء سليمة اجتماعاً مع المدير التنفيذى للغرفة المهندس أيمن هيكل، وذلك لبحث المشروعات والخطط المشتركة لتطوير قطاع الأثاث خلال الفترة المقبلة.

وناقش الاجتماع أهم المحاور التي سيتم العمل عليها بين الجانبين والتي تتمثل في تفعيل ملف تعميق التصنيع المحلي والترويج للفرص الاستثمارية في قطاع الأخشاب والأثاث، وكذلك العمل على ملف ربط الصناعة بالأكاديميا من خلال الاستفادة من أفكار الباحثين والطلاب أيضاً في مختلف الجامعات والمراكز البحثية لحل المشكلات التي تواجه القطاع.

كما تم الاتفاق على تنظيم عدد من الزيارات المشتركة لتفعيل ملف التدريب الفني وتطوير العمالة بالمهارات اللازمة من أجل تطوير صناعة الأخشاب والأثاث.