الاقتصاد

اقتصادية قناة السويس تقيم حفلها السنوى الأول بحضور رؤساء الهيئة السابقين

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القاهرة - سامية سيد -  

حضر الحفل كلا من الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، ورؤساء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السابقين الدكتور أحمد درويش، والمهندس يحيى زكي، ونواب الهيئة اللواء محمد برايا واللواء محمد شعبان، والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، وهند فتحي المتحدث الإعلامى للهيئة وعدد من الشخصيات العامة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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