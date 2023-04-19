شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 19-4-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 19-4-2023.





إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع وشهر رمضان الكريم، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.122 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 428.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.9 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.74%، والعرب على 9.53%، واستحوذت المؤسسات على 25.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 15.1 مليون جنيه، 84 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 46.9 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 29.7 مليون جنيه، 11.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 17516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3062 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 20933 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 7286 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2991 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 4549 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3491 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1276 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 2.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.25%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 3.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.74%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 30.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.43%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 24.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.37%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 30.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.21%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 22.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.76%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 11.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.53%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 17.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.27%.

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو بسعر إغلاق 33.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.94%.

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 9.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.21%.