شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الأخبار الاقتصادية.. 23% نمو فى التبادل التجارى بين مصر والنمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أهم الأخبار الاقتصادية التي تم رصدها على مدار اليوم سواء أداء البورصة المصرية أو اداء سوق الذهب وكذلك تطورات حركة الأسواق العالمية ومها سوق النفط

يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن نتيجة اختبارات المتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/.

نتيجة مسابقة عمال بالأوقاف لعام 2022

وقام الجهاز بفتح باب التظلم من النتيجة اليوم الأربعاء 19 أبريل الجاري ولمدة أسبوعين، وذلك أيضا على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر أن يقوم الجهاز بتسليم النتيجة إلى وزارة الأوقاف عقب انتهاء المدة المقررة لتقديم التظلمات ومراجعتها.



تراجع مؤشر البورصة المصرية تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 17516.04 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2991.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 4549.74 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 20933.88 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3491.39 نقطة. تراجع مؤشر البورصة المصرية 23% نمو في التبادل التجارى بين مصر والنمساعقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع الدكتور جورج شتيلفريد" سفير النمسا بالقاهرة استعرضا خلاله سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، كما تناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري. 23% نمو في التبادل التجارى بين مصر والنمساعقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع الدكتور جورج شتيلفريد" سفير النمسا بالقاهرة استعرضا خلاله سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، كما تناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري. وقال الوزير إن اللقاء تناول الإعداد لعقد منتدى أعمال مصري نمساوى مشترك فى مصر نهاية الشهر الجاري بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلى القطاع الخاص فى كل من مصر والنمسا، لافتا الى ان المنتدي سيستعرض المقومات والفرص الاستثمارية المتميزة فى السوق المصري وإمكانيات الاستفادة من تراكم قواعد المنشأ في اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية فى انشاء مشروعات مشتركة تفى باحتياجات السوق المحلى والتصدير لاسواق دول القارة الاقريقية. وأشار سمير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق بين الوزارة وغرفة التجارة النمساوية لتوفير معلومات موثوقة لمجتمع الاعمال النمساوي حول الفرص الاستثمارية والقوانين والتشريعات الاقتصادية المطبقة في مصر وبما يسهم فى زيادة الاستثمارات النمساوية فى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة. ولفت سمير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والنمسا وبما يعكس الإمكانات الصناعية والتصديرية الكبيرة لكلا البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 339.5 مليون دولار مقارنة بنحو 275.7 مليون دولار عام 2021 محققاً نسبة زيادة بلغت 23%.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن مصر احتلت المرتبة 5 بين دول العالم الأكثر قراءة، بمعدل 7:30 ساعات أسبوعيا، وذلك وفقا لأحدث بيانات "NOP World Culture Score Index" حول المؤشر العالمي للإنـجاز الثقافي، والصادر مطلع العام الجاري عن شركة Statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، بالاشتراك مع صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

مصر احتلت المرتبة 5 بين دول العالم الأكثر قراءة

وأضاف الجهاز، أن المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة 11 عالميا، بمعدل 6:46 ساعات أسبوعيا، بينما احتلت الهند المركز الأول عالميا، وجاءت تايلاند في المركز الثاني، والصين في المركز الثالث، بينما احتلت الولايات المتحدة الامريكية المرتبة 23، بمعدل 5:42 ساعات أسبوعيا، بحسب التقرير.

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع الدكتور جورج شتيلفريد" سفير النمسا بالقاهرة استعرضا خلاله سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، كما تناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقال الوزير إن اللقاء تناول الإعداد لعقد منتدى أعمال مصري نمساوى مشترك فى مصر نهاية الشهر الجاري بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلى القطاع الخاص فى كل من مصر والنمسا، لافتا الى ان المنتدي سيستعرض المقومات والفرص الاستثمارية المتميزة فى السوق المصري وإمكانيات الاستفادة من تراكم قواعد المنشأ في اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية فى انشاء مشروعات مشتركة تفى باحتياجات السوق المحلى والتصدير لاسواق دول القارة الاقريقية.

وأشار سمير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق بين الوزارة وغرفة التجارة النمساوية لتوفير معلومات موثوقة لمجتمع الاعمال النمساوي حول الفرص الاستثمارية والقوانين والتشريعات الاقتصادية المطبقة في مصر وبما يسهم فى زيادة الاستثمارات النمساوية فى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

ولفت سمير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والنمسا وبما يعكس الإمكانات الصناعية والتصديرية الكبيرة لكلا البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 339.5 مليون دولار مقارنة بنحو 275.7 مليون دولار عام 2021 محققاً نسبة زيادة بلغت 23%.