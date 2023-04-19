شكرا لقرائتكم خبر عن "التنظيم والإدارة" تتيح الاستعلام عن نتيجة مسابقة عمال بالأوقاف لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن نتيجة اختبارات المتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/.

وقام الجهاز بفتح باب التظلم من النتيجة اليوم الأربعاء 19 أبريل الجاري ولمدة أسبوعين، وذلك أيضا على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر أن يقوم الجهاز بتسليم النتيجة إلى وزارة الأوقاف عقب انتهاء المدة المقررة لتقديم التظلمات ومراجعتها.

ويذكر أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أعلن عن مسابقة عمال المساجد قبل فتح باب التقديم للمسابقة بـ 15 يوما حتى يتمكن الراغبون فى التقديم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقديم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية، خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022م، وبلغ عدد ساعات التقديم 384 ساعة، فى حين أن التقديم المعتاد باليد فى المسابقات المماثلة كان فى السابق يمتد لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام عمل و60 ساعة تقديم، وبلغ عدد المتقدمين 196 ألفًا و 694 متقدمًا، وخاطب الجهاز وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف للتأكد من عدم حصول المتقدمين على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية، حيث أنه أحد شروط المسابقة.