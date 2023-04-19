شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: مصر احتلت المرتبة 5 بين دول العالم الأكثر قراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن مصر احتلت المرتبة 5 بين دول العالم الأكثر قراءة، بمعدل 7:30 ساعات أسبوعيا، وذلك وفقا لأحدث بيانات "NOP World Culture Score Index" حول المؤشر العالمي للإنـجاز الثقافي، والصادر مطلع العام الجاري عن شركة Statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، بالاشتراك مع صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأضاف الجهاز، أن المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة 11 عالميا، بمعدل 6:46 ساعات أسبوعيا، بينما احتلت الهند المركز الأول عالميا، وجاءت تايلاند في المركز الثاني، والصين في المركز الثالث، بينما احتلت الولايات المتحدة الامريكية المرتبة 23، بمعدل 5:42 ساعات أسبوعيا، بحسب التقرير.

وجاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للكتاب والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في الثالث والعشرون من شهر ابريل من كل عام.

ونشر جهاز الإحصاء بالانفو جراف مجموعة من المؤشرات الإحصائية وفقا لما يلي :

بلغ عدد دور الكتب والمكتبات العامة والمتخصصة ومكتبات الجامعات والمعاهد 1403 مكتبة (350 عامة, 375 متخصصة، و678 جـامعية ومعاهد) عام 2021 مقابل 1353 مكتبة (319عامة، 394متخصصة ، 640 جامعية ومعاهد) عام 2020 بنسبة زيادة 3.7٪.

- بلغ عدد المترددين (مطالعين/ مستعيرين) 3897 ألف متردد عام 2021 مقابل 3420 ألف متردد (مطالعين / مستعيرين) عام 2020 بنسبة زيادة 13.9٪.

- احتلت المكتبات الجامعية والمعاهد النصيب الاكبر في عدد المطالعين / المستعيرين 2.9 مليون مطالع/ مستعير يليها المكتبات العامة 545 ألف مطالع / مستعير لعام 2021.

- بلغ عدد الكتب والكتيبات المؤلفة والمترجمة المودعة إيـداعاً قانونياً بدار الكتب والوثائق القومية 13.9 ألف كتاب وكتيب عام 2021 مقابل 12.8 الف كتاب لعام 2020 بنسبة زيادة 8.6٪ بينما بلغ عدد النسخ المطبوعة 70 ألف نسخة عام 2021 مقابل 64 الف نسخة عام 2020 بنسبة زيادة 9.4٪.