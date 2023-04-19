شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعلن تقدمها بطلب لتأسيس شركة متخصصة فى تسوية العقود الآجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية، عن تقدمها بطلب للهيئة العامة الرقابة المالية لتأسيس شركة متخصصة في تسوية العقود الآجلة، يأتي ذلك ضمن إطار تفعيل خطة البورصة لإضافة أدوات ومنتجات استثمارية جديدة للسوق تناسب جميع فئات المستثمرين بما يعمل على زيادة كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة.

وتأتي أهمية المشتقات المالية بأنواعها في أنها أدوات مالية تتيح للمستثمر عدة مزايا من أهمها أنها آلية للتحوط من المخاطر المتعلقة بتغيرات الأسعار.

ومن الجدير بالذكر أن سوق المشتقات المالية بأنواعها عالميًا، يعتبر سوقا ضخما للغاية وتسعى إدارة البورصة للدخول بقوة في هذا السوق من خلال إضافة العقود المستقبلية على المؤشرات والأسهم المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك عقود الخيارات.

وتسعى شركة تسوية العقود الآجلة الى امتلاك البنية التحتية والتكنولوجية والمعرفية اللازمة التي تمكنها من تفعيل عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة على السلع، والتي تعد واحدة من فرص التوسع المستقبلية للشركة.