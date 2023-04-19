شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تخطر 35شركة بموافاتها بالقوائم المالية السنوية معتمدة من الجمعية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، التنبيه على 35 شركة بضرورة إعداد واعتماد القوائم المالية السنوية من الجمعية العامة بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية طبقًا لأحكام المادة 46 من قواعد القيد مستقبلا لتجنب مخالفة قواعد القيد وفرض التزام مالي وفقًا للعقد المبرم مع البورصة.

ضمت قائمة الشركات المخاطبة بقرار لجنة القيد كل من أجواء للصناعات الغذائية – مصر، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وبي أي دي - البدر للاستثمار والتنمية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وجينيال تورز، وثقة لإدارة الأعمال والتنمية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وجى. أم .سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، وبلتون المالية القابضة، والأهلي للتنمية والاستثمار، والقلعة للاستثمارات المالية، وانتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي، وسبيد ميديكال، والمصرية للمنتجعات السياحية.

كما ضمت القائمة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وجولدن بيراميدز بلازا، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ورواد السياحة – رواد، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف، والمجموعة المصرية العقارية، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، واكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وأوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، وتنمية للاستثمار العقاري.

وشملت قائمة الشركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والعربية وبولفارا للغزل والنسيج، واسيك للتعدين "أسكوم"، والعز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، وحديد عز.