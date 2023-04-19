شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 84.47 دولار لبرنت و80.60 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط اليوم الأربعاء 84.47 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 80.60 دولار.

ونشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سجلت أسعار النفط الخام الآجلة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بنسبة بلغت 1.4% لخام برنت و2.3% لخام غرب تكساس، مسجلة أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ يونيو 2022.

وتضمنت أهم العوامل الرئيسية الداعمة لارتفاع أسعار النفط ،توقعات منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية بارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 2023 إلى مستوى قياسي يبلغ نحو 101.9 مليون برميل يوميا، بدعم من انتعاش الطلب في الصين - أكبر مستورد عالمي للنفط، عقب رفع قيود جائحة كوفيد19.

وأيضا ارتفاع واردات الصين من النفط الخام خلال الشهر الماضي إلى 12.3 مليون بي وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2020 بدعم من زيادة الطلب المحلي وانتعاش القطاع الصناعي.

كما تضمنت العوامل الداعمة لأسعار النفط انخفاض عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوى له منذ شهر يونيو 2022 بلغ 588 حفارة، وهو مؤشر مبكر للإمدادات المستقبلية وإعادة تشغيل مصافي تكرير النفط الفرنسية عقب توقفها بسبب الاضطرابات العمالية التي استمرت لمدة شهر، مما يعزز توقعات ارتفاع الطلب على النفط.

وكذلك تراجع معدل التضخم السنوي الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ شهر مايو 2021، مما حفز الآمال بإمكانية إنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسياسة رفع أسعار الفائدة.

أما العوامل الأخرى التي حدت من الارتفاع في أسعار النفط فتضمنت، ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 600 ألف برميل، تزامناً مع استمرار السحب من المخزونات الاستراتيجية التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ نوفمبر 1983 وهو 369.6 مليون برميل، وانخفاض الصادرات بوتيرة قياسية.

وأيضا تضمنت تلك العوامل خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% في عام 2023،على خلفية المخاوف بشأن حدوث اضطرابات حادة في النظام المالي.