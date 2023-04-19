شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب والسبائك الذهب اليوم الأربعاء، حيث سجلت أسعار المعدن النفيس مستويات عالية وذلك مع الطلب المرتفع على الذهب في تداولات الأربعاء وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2400 جنيه وسط تغيرات لحظية في الأسعار.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2400 جنيها.

عيار 18 يسجل 2057 جنيها.

عيار 24 يسجل 2743 جنيها.

الجنيه الذهب 19200 جنيه.

أونصة الذهب 2004 دولارات.



أسعار السبائك الذهب اليومسجلت أسعار السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6857 جنيها للجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 13715 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 27430 جنيها، وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 54860 جنيها وبلغ سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 85307 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة كما تعتبر الأسعار المسجلة في السوق الآن هي الأعلى في تاريخ تسعير الذهب.

أسعار الذهب الحالية والتي ارتفعت إلي مستويات 2400 جنيها لعيار 21 وصعود عيار 24 إلي 2743 جنيها تعتبر أسعار مبالغ فيها ولا منطقية بالمرة، وإن صعود الطلب لا يدفع الأسعار إلي هذه المستويات غير المسبوقة في مصر، وفق جولد بيليون.

وأشارت جولد بيليون إلي أن الذهب مثل أي سلعة في حالة ارتفاع الطلب تتحرك أسعاره لكن ما يشهده سوق الذهب الآن هو تخبط في التسعير ومبالغة غير واقعية فى تسعير الذهب وتحريك الأسعار بشكل لحظي حتي مع هبوط السعر العالمي للأوقية.

وأوضح أن السوق لن يستمر في هذه العشوائية وسيقوم السعر بتصحيح خلال الأيام القليلة المقبلة مع اتجاه الحكومة لعمل إصلاحات اقتصادية والعمل على تسريع برنامج الطروحات الحكومية لعدد 32 شركة وهو ما سيوفر سيولة دولارية قد تساهم في تهدئة الأسواق

وأوضح التقرير الفني لجولد بيليون أن أسعار الذهب عالمياً انخفضت من أعلى مستوى في 13 عام عند 2048.76 دولار للأونصة الذي تم تسجيله خلال الأسبوع الماضي بمقدار 45 دولار بسبب تعافي الدولار منذ نهاية الأسبوع الماضي بعد أن شهد الذهب أقوى موجة شراء في أربعة أسابيع منذ منتصف عام 2019.