شكرا لقرائتكم خبر عن إيتيدا تنظم ندوة حول "تأثير تقنية شات جي بي تي على تطوير البرمجيات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ندوة مجانية بعنوان "تأثير تقني شات جي بي تي على تطوير البرمجيات"، اليوم الأربعاء عبر الإنترنت.

وتناقش الندوة كيفية تأثير تقنية شات جي بي تي على المراحل المختلفة لتطوير البرمجيات من خلال تحسين الإنتاجية وكفاءة الاختبار وغيرها. كما تسلط الضوء على قيود واحتياطات استخدامها.

جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تأسس عام 2001 بهدف تطوير صناعة البرمجيات في مصر عن طريق الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات لإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها ووضعها في متناول الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. ويُقدم المركز خدمات في مجال التكنولوجيا الرائدة التي تُعزز كفاءة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفنية وتُحسن قدراتها الداخلية، كما ينظم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تجعل تلك الشركات قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والعمل على تنفيذها.