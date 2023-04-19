شكرا لقرائتكم خبر توقع إضافة لوبريف وأمريكانا لمؤشر MSCI واستبعاد التصنيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رجحت شركة الراجحي المالية أن يكون لكل من شركتي لوبريف وأمريكانا فرصة كبيرة لإضافتهما في مؤشر MSCI، خلال المراجعة النصف سنوية في مايو المقبل، مرجعة ذلك إلى ارتفاع القيمة السوقية للشركتين، حيث تبلغ القيمة السوقية لشركة لوبريف 20 مليار ريال، فيما تبلغ القيمة السوقية لشركة أمريكانا 33 مليار ريال، وتتجاوز الشركتان بذلك الحد المقدر للدخول للمؤشر.

وأشارت إلى أن هناك إمكانية لترقية التعاونية وأسواق العثيم من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير إلى المؤشر القياسي، حيث تبلغ القيمة السوقية لشركة التعاونية 12.6 مليار ريال، فيما تبلغ القيمة السوقية لأسواق العثيم 12.3 مليار ريال، حيث تتجاوز الشركتان الحد اللازم للدخول للمؤشر.

ونبهت إلى أن الشركة المرشحة للاستبعاد من المؤشر القياسي هي التصنيع، حيث انخفضت القيمة السوقية للشركة إلى 8.9 مليار ريال، دون الحد المقدر للدخول للمؤشر.

وأوضحت الراجحي المالية أن القيمة السوقية الكاملة لشركة أمريكانا حوالي 33 مليار ريال أعلى بكثير من القيمة المقدرة البالغة 9.8 مليارات ريال، وهي أعلى أيضا من الحد الأعلى 1.5 مرة للنقطة المرجعية (9.8 مليارات ريال)، وهو 14.6 ريال مليار وبالمثل فإن القيمة السوقية لشركة لوبريف عند حوالي 20 مليار ريال أعلى أيضا من عتبة النقطة المرجعية، وبالتالي فإن هذين الاسمين هما المتنافسان القويان لإدراجها.

وأفادت أن التعاونية (القيمة السوقية 12.6 مليار ريال) والعثيم (12.3 مليار ريال) لديهم فرص للترقية من مؤشر رأس المال الصغير الحالي إلى المؤشر القياسي بسبب قيمتها السوقية أعلى من الحد الأقصى للمؤشر القياسي، ومع ذلك، فإنه سيكون خاضعا لعدد الشركات. وأشارت إلى أن مؤشر MSCI السعودي يضم حاليا 40 سهما يمثل الراجحي 14.25% والبنك الأهلي السعودي 10.51% أكبر مقومات بين جميع الشركات السعودية في MSCI، مبينة أنه بافتراض الوزن الحالي والأساسي للمملكة العربية السعودية يظل مؤشر MSCI EM وكذلك مؤشر MSCI ACWI دون تغيير.