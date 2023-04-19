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ووقع الاتفاقيتين عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط زينة طوقان، وعن البنك الدولي المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك جان كريستوف كاريه.
وتتضمن الاتفاقية الأولى- بحسب بيان للبنك الدولي- تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار لبرنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج في الأردن، بشكل يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة المستجيبة للمناخ، إضافة إلى تشجيع توفير فرص العمل، لاسيما للنساء.
وتضمنت الاتفاقية الثانية تمويل برنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء، والذي يمكن الاعتماد على إمداداته باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج بقيمة 250 مليون دولار.
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