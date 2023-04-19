شكرا لقرائتكم خبر عقارات الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقارات الدولة طرقت عبر منصة «انتفاع» فرصة استثمارية أمام ملاك العقارات في منطقة الرياض لتوفير عقار مناسب لوزارة الاستثمار، وذلك تطبيقا للإجراءات الواردة في نظام استئجار الدولة للعقار المادة الثامنة التي نصت على قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإعلان عبر بوابتها الرقمية «انتفاع» عن الرغبة في استئجار عقار لمصلحة الجهات الحكومية. وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن المساحة المطلوبة للعقار تتراوح ما بين 1000م - 1500م، ويستخدم مكاتب إدارية. وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على الفرص الاستئجارية والتقديم عليها من خلال موقع منصة «انتفاع» www.entifa.sa.

كانت هذه تفاصيل خبر عقارات الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.