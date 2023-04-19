شكرا لقرائتكم خبر أسعار الجملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأفادت وكالة «بلومبيرج» للأنباء بأن البيانات الصادرة عن الحكومة الهندية، أظهرت ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 1.34% في مارس بالمقارنة مع العام الماضي، فيما تعد أدنى قراءة يتم تسجيلها منذ أكتوبر من عام 2020.
وجاءت النسبة أقل من توقعات خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة «بلومبيرج» بتسجيل ارتفاع نسبته 1.60%.
وارتفعت تكاليف الوقود والطاقة بنسبة 8.96%، لتنخفض عن نسبة 14.8% التي كانت قد سجلتها في الشهر الماضي، بينما تقلص تضخم المنتجات المصنعة إلى 0.77% بالمقارنة مع القفزة التي تم تسجيلها في نفس الشهر من العام الماضي بنسبة 11.26%، ومع الارتفاع الذي تم تسجيله في الشهر السابق بنسبة 1.9%.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الجملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.