شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز الطبيعى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر يونيو 84.55دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 80.63دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 85.96دولار للبرميل لشهر أبريل 2023.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.408دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية4.201دولار للجالون.





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