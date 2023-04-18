أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 18-4-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 18-4-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الأسبوع الجاري، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، مدفوعة بمشتريات من المتعاملين المصريين، وسط تداولات اقتربت من 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.119 مليار جنيه.

العالمية للاستثمار

أعلنت البورصة، عن عدم الاعتداد أثر العمليات المنفذة على أسهم الشركة العالمية للاستثمار والتنمية، خلال جلسة اليوم الثلاثاء على سعر الإقفال اللحظي.

البورصة تربح 5 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الأسبوع الجاري، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، مدفوعة بمشتريات من المتعاملين المصريين، وسط تداولات اقتربت من 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.119 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 369.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.1 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.4%، والعرب على 12.5%، واستحوذت المؤسسات على 28.63% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.36%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 37.4 مليون جنيه، 58 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 933.7 ألف جنيه، 57.7 مليون جنيه، 32.1 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 17538 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 3038 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 20869 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 7293 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2977 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 4524 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 3518 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1276 نقطة.

وصعدت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 45 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 36 ألف سهم، 450 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة إيديتا للصناعات الغذائية 3.2 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، عدد 25 ألف سهم، 400 ألف سهم، 13.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وبي انفستمنتس القابضة عدد 600 ألف سهم، 400 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العربية للصناعات الهندسية 3.5 مليون سهم.

أعلنت شركتا إيديتا للصناعات الغذائية، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، تنفيذ الأولى شراء عدد 7.2 مليون سهم بنسبة 1% من رأسمال الشركة، وذلك خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، وتنفيذ الثانية 2.2 مليون سهم.

شركات التعليم

أعلنت عدد من شركات التعليم المدرجة بالبورصة المصرية، النتائج المالية والتشغيلية لفترة النصف الأول من عام 2022/2023، وحققت شركة سيرا للتعليم، إيرادات بلغت 1.15 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 22%، وبلغ صافي الربح 223.4 مليون جنيه بنسبة تراجع سنوي 25%، وسجل هامش صافي الربح المعدل 19.3%.

وحققت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، إيرادات 875.1 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في 28 فبراير عام 2023 مقابل 771.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي ربح 608.4 مليون جنيه مقارنةً مع 456 مليون جنيه.

وحققت شركة القاهرة للخدمات التعليمية، إيرادات بلغت 59.4 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في 28 فبراير عام 2023 مقابل 52.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي ربح 20.2 مليون جنيه مقارنةً مع 20 ملايين جنيه.

فيما أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، موافقة مجلس الإدارة على التفاوض مع البنوك لمنح الشركة قرض جديد يسدد به القيمة المتبقية من قرض الممنوح للشركة من البنك الأوروبي للإعمار والتنمية (سداد معجل) بحيث يكون للقرض الجديد فترة سماح لمدة سنتين قبل البدء في تسديد قيمة القرض الجديد مما يعتطي الفرصة للشركة للإنهاء جزء من المشروعات دون عبء القروض.

الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، انتهاء فترة وقف شركات فريكول جروب للاستثمارات، وصندوق استثمار مصر إيطاليا العقاري، وكويزر للاستثمارات القابضة، ومانجو للاستثمارات القابضة، وتريليون وورلد للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وأكويكورب للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، لمدة 30 يومًا إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة، وفترة الوقف تنتهي اليوم الثلاثاء.

أسكوم

أعلنت شركة آسيك للتعدين-أسكوم، موافقة مجلس الإدارة على الجمعية العامة غير العادية للانعقاد لمناقشة النظر في استمرارية الشركة في ظل تحقيقها خسائر تعدت نصف رأس المال طبقًا للقوائم المالية للشركة.