شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية فى 14 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الجهود الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها ومؤخرا تم إطلاق النسخة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مما يعكس رؤية مصر لترسيخ الواقع الجديد الذي ترتبط فيه التنمية بالتحول الرقمي والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب مراعاة الاعتبارات البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. ومؤخرا تم إطلاق النسخة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مما يعكس رؤية مصر لترسيخ الواقع الجديد الذي ترتبط فيه التنمية بالتحول الرقمي والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب مراعاة الاعتبارات البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.



تعرف علي التفاصيل تعرف علي التفاصيل 1- تعاون كافة الوزارات والمؤسسات المعنية أدى لنجاح النسخة الأولى من هذه المبادرة.

2- من المنتظر مشاركة إسهامات المبادرة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي نهاية العام الجاري.

3- مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تعد نموذجًا يحتذى به لمبادرات توطين العمل المناخي والتنموي.

4- اجتذاب مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للبنوك الوطنية ومؤسسات التمويل التنموية الدولية للمشاركة في تمويلها وتنفيذها.

5- استمرار المبادرة هو تنفيذ عملي للأهداف الأساسية الخمسة لمؤتمر شرم الشيخ ودعم لنتائجه ومخرجاته،

6- المبادرة تميزت بتشعب تصنيفاتها وتعدد محاورها، اهتمت بالعمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر،

7- اهتمت بالتحول الرقمي وتعزيز المشاركة المجتمعية من مختلف الفئات والجهات الفاعلة،بحسب تصريحات الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ .

8- واستهدفت تحقيق لا مركزية التنمية من خلال نشرها ليس فقط عبر المحافظات بل أيضًا عبر الأحياء والقرى والمناطق الصناعية داخل كل محافظة،

9- نتج عن المبادرة مشروعات زراعية وصناعية أو مشروعات جمعت بين القطاعين أو مشروعات مرتبطة بالخدمات المختلفة،

10- تنوع فئات المشروعات بين مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومشروعات المرأة والشباب ومشروعات الهيئات غير الهادفة للربح.

11-مصر تستهدف من المبادرة تعزيز الوعي بقضايا المناخ والبيئة بعد أن أشارت استطلاعات دولية للرأي بأن مدى معرفة الناس حول العالم بقضية تغير المناخ لا تتجاوز 60‎%‎

12- الاهتمام بعناصر ثلاثة للنهوض بالمبادرة، أولها هو توفير التمويل لمشروعات المبادرة، بما في ذلك المشروعات التي تحمل دراسات جدواها قدر من المخاطرة، وذلك سواء عبر التمويل المحلي أو الخارجي.

13-ثانيها هو التركيز على تفعيل الحلول التكنولوجية في تخطيط وتنفيذ مشروعات المبادرة،

14- العنصر الثالث فهو التغير السلوكي على مستوى المجتمع ومؤسساته من خلال زيادة الاهتمام بالعنصرين البيئي والتكنولوجي للعمل التنموي.