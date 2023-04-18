التعاملات المسائية.. قفزة جديدة بسعر الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، بحلول التعاملات المسائية، حيث زاد الجرام 40 جنيها، مقارنة في بمستواه في منتصف التعاملات، ليسجل مستوى قياسيا جديدا في مصر، وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية لموقع "مصراوي".

وأرجع "نجيب" قفزة الذهب بالسوق المحلي إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، بالإضافة إلى صعود الذهب بالبورصات العالمية.

وكان سعر جرام الذهب قد هبط 55 جنيها في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وعاود للزيادة بقيمة 25 جنيها في منتصف التعاملات، وواصل الزيادة بحلول التعاملات المسائية اليوم بقيمة 40 جنيها.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لـ "مصراوي":

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1573 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2023 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2360 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2697 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 2000 دولار بحلول التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، بزيادة نحو 0.24% مقارنة بمستواه في ختام تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.