شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 3.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 3.5%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.8%، يليه قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.3%، 2.2%، وصعدت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والعقارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.7%، 1.6%، 1.2%، على التوالي.

كما ارتفعت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.5%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%، فيما تراجعت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، والبنوك، ومواد البناء، والسياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.5%، 1.9%، 0.9%، 0.4%، 0.2%، على التوالي.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الأسبوع الجاري، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، مدفوعة بمشتريات من المتعاملين المصريين، وسط تداولات اقتربت من 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.119 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 369.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.1 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.4%، والعرب على 12.5%، واستحوذت المؤسسات على 28.63% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.36%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 37.4 مليون جنيه، 58 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 933.7 ألف جنيه، 57.7 مليون جنيه، 32.1 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 17538 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 3038 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 20869 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 7293 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2977 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 4524 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 3518 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1276 نقطة.