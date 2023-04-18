تراجع أسعار الحديد 3 آلاف جنيه في الطن

الشارقة - اميمة ياسر - تراجع سعر طن الحديد، اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار الأمس بقيمة تصل إلى 3 آلاف جنيه.

وبحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، سجل طن الحديد أمس أعلى سعر بنحو 45 ألف جنيه، واليوم بلغ 42 ألف جنيه.

وشهد سعر طن حديد عز اليوم، تراجعا ليبدأ من نحو 39750 جنيها بتراجع نحو 529 جنيها عن اليوم السابق كمتوسط سعر، فيما قد يصل سعر الطن إلى 45 ألف جنيه في بعض المناطق.

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم، ضمن أسعار الحديد والأسمنت نحو 38866 جنيها، وقد يصل إلى 40000 ألف جنيه، فيما سجل 37500 جنيه كأقل سعر.