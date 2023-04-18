الاقتصاد

تعرف على أوقات عمل منافذ بيع مقدمى خدمات الاتصالات فى العيد

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمى خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك، لتكون كالتالي:

 

أول أيام عيد الفطر: اجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات ما عدا منافذ البيع المتواجدة بالمراكز والمولات التجارية والمطارات والموانئ.

 

واعتبارًا من ثانى أيام عيد الفطر يتم العمل بالمواعيد على النحو التالي:

 

يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر مساءً

 

يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشر مساءً

باقي أيام الأسبوع: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.

وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

 

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