شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتفقدون وحدات "سكن كل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة والان مع تفاصيل الخبر
واستكمل مسئولو " الإسكان " الجولة داخل المدينة، حيث تفقدوا أعمال تنفيذ مشروعات الإسكان والتي تتضمن محور محدودي الدخل بالمبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " والذي يحتوي على ٦٢٨٢٦ وحدة سكنية بمساحة 90 مترا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة، حيث تم تنفيذ ٣٢٠٨٨ وحدة سكنية بنسبة إنجاز 85٪.
كما شملت الجولة تفقد الوحدات السكنية الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بمساحة 75 مترا للوحدة نموذج غرفتين وصالة، والتى تحتوى على 3016 وحدة سكنية حيث بدأ تنفيذ 1980 وحدة سكنية بمتوسط نسبة إنجاز 33٪.
وفي ذات السياق، تابع المهندس علاء عبداللاه، أعمال الزراعات بمنطقة العمارات بمساحة 75 مترا للوحدة لتوفير مساحات خضراء، مشيراً إلى أنه تم البدء فى دهانات مسار الدراجات بمناطق العمارات، كما تم تركيب محطة تقوية لشبكة المحمول بمنطقة حى الزهور.