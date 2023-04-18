شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 18 أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاودت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء الصعود مرة أخري بحوالي 35 جنيها للجرام، عقب عودة الارتفاع للذهب عالمياً لمستوي فوق 2000 دولار مما ينعكس على سعر الذهب في مصر في التعاملات الفورية.

أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2340 جنيها.

عيار 18 يسجل 2006 جنيهات.

عيار 24 يسجل 2674 جنيها.

الجنيه الذهب 18720 جنيها.

اونصة الذهب 2001 دولار.

أسعار السبائك الذهب اليومسجلت أسعار السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6685 جنيها للجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 13370 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 26740 جنيها، وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 53480 جنيها وبلغ سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 83161 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة كما تعتبر الأسعار المسجلة في السوق الآن هي الأعلى في تاريخ تسعير الذهب.





أسعار الذهب من بداية 2023شهد سعر الذهب منذ بداية 2023 وحتى اليوم ارتفاع بنسبة 37.3% ليربح 630 جنيها، وذلك في ظل تزايد المخاوف من تراجع سعر صرف الجنيه الأمر الذي دفع التضخم إلى مستويات قياسية وكذلك الاتجاه للتحوط من تراجعات مستقبلية في الجنيه أمام العملات المختلفة وفق التقرير الفني لـ gold Bullion

على المستوى العالمي عاد الذهب إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم الثلاثاء ليستغل تراجع الدولار الأمريكي في الأسواق مقابل العملات، وذلك بعد جلستين من الخسائر تعرض لها المعدن النفيس، حيث تسعى الأسواق إلى مزيد من الوضوح بشأن موقف السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وشهدت أسعار الذهب الفورية ارتفاع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.3% لتتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2000.69 دولار للأونصة، وذلك بعد أن انخفضت أسعار الذهب يوم أمس إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1981.06 دولار للأونصة.

وبالرغم من الهبوط الذي سيطر على أسعار الذهب لجلستين متتاليتين إلا أن الأسعار ظلت مستقرة فوق المستوى النفسي الهام 2000 دولار للأونصة، وهو ما يؤكد على استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد وأن التذبذب الذي تشهده أسواق الذهب حالياً لا يزال في نطاق التصحيح السلبي بعد موجة الارتفاع القوية التي بدأت منذ شهر مارس.

أسعار الذهب انخفضت من أعلى مستوى في 13 عام عند 2048.76 دولار للأونصة الذي تم تسجيله خلال الأسبوع الماضي بمقدار 45 دولار بسبب تعافي الدولار منذ نهاية الأسبوع الماضي بعد أن شهد الذهب أقوى موجة شراء في أربعة أسابيع منذ منتصف عام 2019. يأتي هذا مع تغير في التوقعات الخاصة بالفائدة الأمريكية بعد تصريحات عضو البنك الفيدرالي كريستوفر والر.