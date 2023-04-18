الاقتصاد

المؤشر الرئيسى للبورصة يتراجع بنسبة 0.75% بختام تعاملات جلسة الثلاثاء

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القاهرة - سامية سيد - قلص المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، خسائره بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الأسبوع الجاري، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات اقتربت من 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.119 مليار جنيه.

 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 17538 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 3038 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 20869 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 7293 نقطة.

 

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2977 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 4524 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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