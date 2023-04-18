شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.64% بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أول جلسة في الأسبوع الحالي، بتراجع للمؤشرات، على رأسها المؤشر الرئيسي بقيادة الأسهم القيادية.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.64% ليصل إلى مستوى 17204 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2982 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 20449 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 7188 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 2967 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 4482 نقطة.