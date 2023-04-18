شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء.. الطماطم تبدأ من 4.5 جنيها والبطاطس من 4 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات استقرارا ملحوظا مع اقتراب انتهاء شهر رمضان، وضخ معروض قوي في كافة أسواق الجمهورية بسبب تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضار والفاكهة.

وفى الأسواق اليوم استقرت غالبية أسعار الخضراوات، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 4.5 إلى 6.5 جنيهات والبطاطس 4 إلى 6 جنيه والبصل 9 إلى 15 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 4 إلى 7 جنيه، فى حين تشهد الاسواق توافر معروض ضخم وقوى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضروات.

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 6.5 جنيه والفاصوليا 14 إلى 20 جنيها والباذنجان البلدى 6.5 إلى 9.5 جنيه والباذنجان الرومى 5 إلى 9 جنيه والباذنجان الأبيض 14 و20 جنيه والفلفل الرومى 13 إلى 17 جنيهات والفلفل الصوب 13 إلى 17 جنيهات والفلفل الألوان 12 إلى 20 جنيهات.

وفى سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 10 إلى 14 جنيه وبلغ الخيار 7 إلى 10 جنيهات للصوب والخيار البلدى 5.5 إلى 9.5 جنيهات والبسلة 13 إلى 17 جنيها والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات والبطاطا 4 إلى 6 جنيهات والثوم من 5 إلى 9 جنيهات