شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز قرارات الجمعية العمومية لشركة كيما بأسوان فى 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الكيماوية "المصرية - كيما"، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل بصافي ربح مستهدف يبلغ 816 مليون جنيه، وذلك بحسب بيان الشركة السابق للبورصة.\

ولفت إلى إن الجمعية العمومية صدقت على الموازنة الاستثمارية للشركة عن العام المالي المقبل بتكلفة تقدر بـ76.64 مليون جنيه.

ـ حققت الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، حققت أرباحاً بلغت 604.44 مليون خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022 ، مقابل أرباح بلغت 331.23 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

ـ اعتماد صرف منحة العاملين الاستثنائية منذ اول نوفمبر 2022 وفقا للقواعد .

- ارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الستة أشهر إلى 2.8 مليار جنيه، مقابل 2.11 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

ـ اعتماد مجلس الإدارة الجديد برئاسة محمود منتصر رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى حتى ابريل 2024 ، الكيميائي عبد المجيد محمد حجازى قائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي ، احمد فايز وميسون نبيل وطارق مصطفى وعادل عبد المقصود أعضاء مجلس إدارة غير متفرغين وحجازى محمد حجازى عضو منتخب عن العاملين .

- قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، إنها تعاقدت مع شركة فاروس الأهلي كاستشاري مالي للشركة.

- التعاقد تضمن عمل نموذج مالي متكامل يتضمن تحديث المتغيرات الاقتصادية الخاصة بمصنع الأمونيا ومشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم المزمع تنفيذه عن طريق شركة تكنيمونت الإيطالية.