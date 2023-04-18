تراجع سعر القمح مع تقييم التجار لموقف المحصول المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية تعاملات الأسبوع الحالي أمس الاثنين بعد ارتفاعها الكبير يوم الجمعة الماضي، حيث يقيم التجار موقف المحصول في كل من أوروبا والولايات المتحدة بالإضافة إلى مستقبل اتفاق تصدير الحبوب الروسية والأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن مضاربات صناديق الاستثمار على تراجع أسعار القمح وصلت لأعلى مستوياتها خلال أكثر من 5 سنوات.

وأضافت بلومبيرج أن سعر القمح تراجع أمس بنسبة 0.9% إلى 6.8625 دولار لكل بوشل (البوشل من القمح يعادل 18.62 كيلوجراما) بعد ارتفاعه يوم الجمعة بنسبة 2.4%. ومنذ نهاية فبراير الماضي يجري تداول القمح بسعر يتراوح بين 6.54 و 7.24 دولار للبوشل.

وبحسب تقديرات وزارة الزراعة الفرنسية ارتفعت نسبة محصول القمح اللين الفرنسي المصنف جيد أو جيد جدا إلى 94% من إجمالي المحصول خلال الأسبوع المنتهي يوم 10 أبريل الحالي، مقابل 93% خلال الأسبوع السابق. في الوقت نفسه ما زالت مخاطر الجفاف تهدد المحصول على جنوب أوروبا والولايات المتحدة.

كما يحيط الغموض بمستقبل اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة والذي تم تجديده لمدة 60 يوما فقط في الشهر الماضي، وتقول عنه روسيا «إنه يخدم فقط مصالح أوكرانيا ولا يفيدها في شيء وهو ما يثير المخاوف من احتمالات عدم تمديده».

يذكر أن أوكرانيا وروسيا تمثلان جزءا مهما من صادرات القمح في السوق العالمية.

وتراجع سعر الذرة أمس بنسبة 0.5% بعد ارتفاعه يوم الجمعة بنسبة 1.6% في حين ارتفع سعر فول الصويا بنسبة 0.4%.