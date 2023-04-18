ساما يوافق على زيارة رأسمال الجزيرة تكافل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق البنك المركزي السعودي «ساما» على زيادة رأسمال شركة الجزيرة تكافل بنسبة 20%.

وأوضحت الجزيرة تكافل في بيان أمس، أنها استلمت خطاب البنك المركزي السعودي، والمتضمن موافقة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس المال من 550 مليون ريال إلى 660 مليون ريال، وذلك بنسبة 20% عن طريق منح أسهم مجانية عبر رسملة 110 ملايين ريال من رصيد علاوة إصدار الأسهم.

وذكرت الشركة، أن الخطاب تضمن عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على الموافقة على تعديل مادة «رأس المال» في النظام الأساس للشركة وفقا لرأس المال الجديد، مشروطة باستيفاء الشركة جميع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.

وأشارت ألى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توافرها.

ويأتي هذا إشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 03-03-2023، بخصوص توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية من 550 مليون ريال إلى 660 مليون ريال، مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة، وموافقة الجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

شركة الجزيرة تكافل

زيادة رأس المال

من 550,000,000 ريال إلى 660,000,000 ريال

النسبة 20%

عن طريق رسملة 110,000,000 ريال من رصيد علاوة إصدار الأسهم