استمرار خدمة تحديث مراحل البناء خلال العيد

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وقال الصندوق العقاري «إن خدمة تحديث مراحل البناء تمكن مستفيدي منتج البناء الذاتي من تحديث بياناتهم من خلال البوابة الالكترونية للصندوق خلال إجازة العيد، وإكمال المتطلبات الكترونيا لتتم بعد ذلك طلب زيارة مقيم الصندوق للمعاينة وإعداد تقرير عن حالة البناء ليصل المستفيد إشعار باستمرارية الدعم السكني».
وأوضح أن خدماته الالكترونية وخدمة «صمم دعمك» من خلال منصة المستشار العقاري متاحة لمستفيدي برامج الدعم السكني، إضافة إلى خدمة التقييم الفني والعقاري مع الجهات التمويلية، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الصندوق على دعم وصول المستفيدين إلى خدماته الالكترونية وإنهاء إجراءاتهم دون الحاجة لزيارة فروع الصندوق.
خدمات متاحة:
- خدمة تحديث مراحل البناء.
- خدمة صمم دعمك.
- خدمة التقييم الفني والعقاري.
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